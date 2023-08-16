В Турции задержали мошенника: имитировал Эрдогана с помощью ИИ

Национальная разведывательная организация Турции задержала человека, который с целью мошенничества имитировал голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта, передают турецкие СМИ.

Газеты сообщают, что мошенник был выявлен благодаря операции специалистов турецких спецслужб по кибербезопасности и передан правоохранительным органам.

Спецслужбы выяснили, что мошенник пытался имитировать Эрдогана с использованием искусственного интеллекта и звонил чиновникам и предпринимателям с более чем 10 различных иностранных мобильных номеров. В результате проведенной операции была определена личность и местоположение мошенника.