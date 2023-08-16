В Баку ответили Пашиняну: Не хотите смириться с провалом

Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждений и заявлений, озвученных накануне на Совете Безопасности ООН, еще раз свидетельствует о том, что Армения не желает смириться с очередной неудачей, с которой столкнулась в СБ ООН. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления на заседании правительства Армении.

«Несмотря на то что использование дороги Агдам – Ханкенди, предложенной Азербайджаном с целью устранения претензий относительно «гуманитарной ситуации» в регионе, было поддержано большинством стран - членов Совбеза ООН, и несмотря на призывы использовать эту дорогу, премьер-министр Армении не соглашается с этим, что свидетельствует о намерении армянской стороны еще более обострить ситуацию в регионе», - говорится в заявлении ведомства.

МИД Азербайджана отмечает, что «в то же время, как подчеркивает большинство членов СБ ООН, несмотря на важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на практике для установления мира и стабильности в регионе, армянская сторона, повторяя такие доводы, как «гуманитарная ситуация в регионе», «блокада», занимает деструктивную позицию, что вызывает сожаление. Тот факт, что государства-члены заявляют о необходимости учитывать легитимные проблемы безопасности Азербайджана, еще раз напоминает о необходимости объединения усилий по решению этих беспокоящих проблем».

«Противодействие Армении политике реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, утверждения премьер-министра о том, что Азербайджан якобы обстрелял армянских жителей, и то, что он обвиняет Азербайджан в «этнической чистке», показывает, что руководство Армении все еще неправильно оценивает реалии в регионе. Армянская сторона должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе заключается не в том, чтобы поднимать вопрос в Совете Безопасности ООН с безосновательными претензиями, а в налаживании отношений с соседними странами на основе подтверждения территориальной целостности и суверенитета, уважения этих понятий, в проведении прямых конструктивных переговоров с Азербайджаном для установления мира», - говорится в заявлении МИД.