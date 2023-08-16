Отдых в Гусаре закончился отравлением

В Гусарском районе пять человек, отдыхавших в зоне отдыха, обратились в больницу с симптомами пищевого отравления.

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) заявили haqqin.az, что в связи с отравлением, произошедшим в селе Джагар, три женщины и двое мужчин были госпитализированы в отделение скорой помощи Гусарской центральной районной больницы. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние двоих из них оценивается как среднетяжелое, троих - удовлетворительное.