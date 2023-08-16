Россия не может получить от Индии свои $39 миллиардов

Индийские рупии на сумму $39 млрд застряли в индийских банках и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию, сообщил Reuters источник в банковских кругах.

Проблема существует с прошлого года и уже приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу сумма зависших рупий составляет примерно 3,6 трлн рублей. Использовать эти деньги на данный момент Россия не может. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Возможность потратить валюту на индийские товары не представляется реалистичной, ввиду того что у Нью-Дели нет товаров, которые могли бы побудить Москву потратить рупии: за январь–май 2023 года экспорт Индии в Россию составил незначительные $639 млн, при том, что российский экспорт на индийский рынок был больше в 40 раз — $26,5 млрд.

Решение проблемы до сих пор не найдено, признал 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш. Причина торгового дисбаланса — это введенные против России санкции, заявил он: из-за этого расчеты в долларах слишком рискованны. «(Накопившийся у российских компаний) значительный объем рупий невозможно использовать. Мы сейчас продолжаем искать механизм», — сказал Динеш.



Поиски решения продолжаются как минимум с прошлой осени и пока оказались тщетными.