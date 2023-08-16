Кадыров обещает «разобраться» со странами, где сжигают Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения «военной операции» в Украине необходимо будет «разобраться» с государствами, где сжигают Коран. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата. Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, безнаказанность участников и организаторов акций «демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам».

Издание напоминает, что в мае за поджог Корана напротив мечети в Волгограде задержали 19-летнего Никиту Журавеля. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, расследование проводят в Чечне, сейчас он находится в СИЗО Грозного. Накануне, 16 августа, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что проверяет информацию о возможном избиении Журавеля в СИЗО сыном Рамзана Кадырова Адамом.