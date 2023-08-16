Что в новом пакете военной помощи Германии Украине

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, переносные радары и системы ПВО IRIS-T.

В пакет помощи входят: две установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS; около 4,5 тыс. дымовых боеприпасов 155-мм калибра; 10 радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы; четыре тягача 8×8 HX81 и пять полуприцепов; восемь 15-тонных погрузчиков.

Всего в 2023 году, по данным немецких властей, Киев получил от Германии военную помощь на 5,4 млрд евро.