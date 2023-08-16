У иранки обнаружили в нижнем белье алмазов на $1,1 млн

Сотрудники отделения безопасности Стамбульского аэропорта изъяли бриллианты на 30 миллионов турецких лир (около 1,1 миллиона долларов), спрятанные в нижнем белье и обуви иранской пассажирки Хельмы С., прибывшей в Стамбул из Дубая, сообщают турецкие СМИ.

Сотрудники аэропорта изучили записи камер видеонаблюдения, следившие за передвижением Хельмы С. после выхода из самолета и в зоне аэропорта, и остановили пассажирку, когда та покидала таможенную зону. При осмотре багажа женщины ничего подозрительного не обнаружено. После прохождения проверки безопасности и досмотра внутреннего белья и обуви Хельмы С. были обнаружены алмазы разных размеров и веса, которые иранка пыталась ввезти в страну незаконным путем.

Бриллианты, рыночная стоимость которых оценивается в 30 миллионов турецких лир, конфискованы. Задержанную доставили в отделение полиции стамбульского аэропорта.

После проведения необходимых процедур ее передали сотрудникам Управления по миграционным вопросам, где было решено депортировать ее из страны.