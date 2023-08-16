США передали Азербайджану собак-саперов

В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Marshall Legacy Institute (США) и Агентством Азербайджана по разминированию, американская сторона передала шесть собак-саперов породы малинуа. Об этом сообщили в Агентстве.

После соответствующих процедур, согласно международным стандартам в сфере разминирования (IMAS), собаки-саперы будут задействованы в операциях по разминированию, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.