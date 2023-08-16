Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:40

Выдвинутые в последние месяцы обвинения против экс-президента США Дональда Трампа (всего их уже четыре) напоминают Санта-Барбару, но с чисто криминальным содержанием. Однако последнее – четвертое обвинение, и сам ход подготовки нового процесса значительно отличается от предыдущих. До этого Трамп добровольно являлся в суды Нью-Йорка, Флориды и Вашингтона (напомним, что против него были выдвинуты обвинения в финансовом мошенничестве, незаконном хранении дома секретных документов и подстрекательстве к бунту), там у него снимали отпечатки пальцев, но в наручники его не заковывали. После этого его в сопровождении агентов Секретной службы сопровождали непосредственно в судебную комнату, где и зачитывались обвинения. Однако тогда сама процедура проходила быстро, и вскоре его выводили на улицу, там экс-президента ждал кортеж, который стремительно доставлял Трампа к его частному самолету.

В этот раз все будет иначе. Все дело в том, что сам процесс будет отличаться от остальных, поскольку будет проходить не на федеральном уровне, а в рамках штата, в данном случае Джорджии. Как сообщает The Washington Post, Трампу инкриминируют 13 статей - подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов, нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией. Если свести все эти бюрократические формулировки к одной фразе, то прозвучит она следующим образом: Трампа обвиняют в оказании после проигрыша выборов 2020 года грубого давления на власти Джорджии, чтобы те пересмотрели результаты голосования в своем штате. Если бы они пошли на это, это в корне изменило бы данные подсчета голосов, и дало бы основание Трампу и его сторонникам оспорить победу Джо Байдена. И - беспрецедентный факт в истории Америки - обвинения в этом преступлении выдвинуты против еще 18 высокопоставленных личностей. Среди них - экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз, адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и несколько бывших президентских советников. Так вот, всех их, включая самого Трампа, после прибытия поместят в тюремные камеры, где они будут дожидаться объявления обвинений.

Есть и другие существенные отличия от предыдущих процессов. В случае, если Трампа осудят, он не сможет сам себе объявить амнистию — это также продиктовано законами штата Джорджия. Не может его простить по этим законам и губернатор штата Брайан Кемп. Трампа в этот раз сфотографируют как обычного уголовника. При трех предыдущих явлениях в суд такого не было. Вся досудебная процедура и непосредственно чтение приговора будет проходить в прямом эфире, при включенных камерах всех ведущих телекомпаний страны - на других процессах присутствие репортеров не допускалось. Так что у многомиллионной американской аудитории будет возможность видеть, как ведет себя их бывший лидер в суде. У Трампа фактически не будет возможности выйти из тюрьмы под залог. По законам Джорджии это не разрешается, если есть подозрения, что обвиняемый сможет оказать давление на свидетелей. А мистер Трамп, как сообщалось, в начале августа открыто угрожал тем, кто выступал против него, в том числе его бывшему вице-президенту Майку Пенсу. Последнему он, например, заявил: «Ели ты будешь преследовать меня, то я стану преследовать тебя». После этого Пенс запросил в ФБР предоставления ему усиленной охраны.

Это все, конечно, важные детали. Но американскую публику больше всего волнует вопрос: бросят ли Дональда Трампа за решетку, если приговор будет обвинительным? Юрист из столичного George Washington University Кел Макнехэн, работавший в структурах национальной безопасности США, считает, что суд, вероятно, будет склоняться к тому, чтобы объявить Трампу тюремный срок. По его словам, приговор будет содержать свидетельство того, что Трамп «как какой-нибудь мафиози сознательно пошел на нарушение закона». Бывший ассистент прокурора Южного округа Нью-Йорка Сара Кристофф полагает, что, учитывая тяжесть преступления, судебный департамент Джорджии будет добиваться для Трампа реального срока. Судьи, говорит она, «будут учитывать саму природу правонарушения, то, как долго оно длилось, личное участие Трампа, а также причастность других людей, которые действовали по его приказу». В Джорджии обвинение в рэкете влечет за собой тюремное заключение от 5 до 20 лет. А пока Трампу предстоит провести как минимум несколько дней в тюрьме Атланты с ужасной репутацией. Как пишет ВВС, эта тюрьма на улице Райс была построена в 80-х годах прошлого столетия, и тогда она считалась «произведением искусства». Но к настоящему времени она настолько деградировала, что, как говорит один из местных адвокатов, «ее следует немедленно снести, а на деньги налогоплательщиков построить новое современное здание».