Путин хочет видеть поезда до Донецка, Луганска и Минска

Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. Также, по его мнению, будет востребована ВСМ до Минска. Об этом сообщают российские СМИ.

«Если от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную железнодорожную магистраль], это уже будет десять часов всего в пути. Совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», – сказал он.

Путин также отметил, что переговорит с президентом Беларуси Александром Лукашенко о том, чтобы проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Минска. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии», – отметил глава государства.

В конце июня министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что в правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Представитель РЖД тогда пояснил «Ведомостям», что проект рассматривался в рамках создания «глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора» ВСМ «Евразия» по маршруту Москва – Смоленск – граница с Беларусью. Он отметил, что технико-экономические параметры проекта требуют всесторонней оценки.