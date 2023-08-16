Завтра у посольства Ирана сожгут Коран

Полиция Швеции разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана. Об этом в четверг, 17 августа, пишет издание Aftonbladet.

«Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания», - говорится в публикации.

Кто выступает организаторами, издание не сообщает. Сожжение пройдет у посольства Ирана в Стокгольме, пишет Aftonbladet.

14 августа в Стокгольме неподалеку от здания парламента прошла акция сожжения Корана. Организаторами стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Они пинали священную для мусульман книгу, а затем подожгли на глазах у верующих.