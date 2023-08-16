Как США видят мир между Азербайджаном и Арменией

Белый Дом продолжает усилия с тем, чтобы помочь Азербайджану и Армении достичь мира дипломатическим путем, сообщает агентство Turan.

«Мы поддерживали определенный уровень диалога и дипломатии на различных уровнях. От Совета национальной безопасности (СНБ) этим занят Джейк Салливан, а от Государственного департамента - Джон Файнера», — заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби в ходе брифинга в Госдепартаменте.

«Мы работаем на регулярной основе, чтобы добиться наилучшего результата дипломатическим путем», - добавил он.