В непростой жизненной ситуации оказался житель Баку Ширали Агазаде. Когда мужчина в 2020 году развелся со своей женой, суд отдал детей на его попечение. Тем не менее, полагающееся им ежемесячное социальное пособие перечисляется на счет матери.

По словам Агазаде, он хочет, чтобы деньги переводились на его имя, так как экс-супруга в любой момент может заблокировать карту через банк. Однако получить положительный ответ на свое обращение по этому поводу ему не удалось.

«У меня 6 детей от 6 до 16 лет. Моя бывшая жена сбежала с другим мужчиной, с которым познакомилась в интернете. В 2020 году мы официально развелись, суд учел пожелания детей - они остались со мной. На тот момент младшему ребенку было 3 года, я с большим трудом воспитываю их уже три года», — говорит Агазаде.

Мужчина рассказывает, что ему сложно трудоустроиться, так как не с кем будет детей оставлять: «Мой ежемесячный заработок всего 200 манатов в месяц. Живу в отцовском доме, дом без ремонта. Из-за тяжелого финансового положения мне нужны детские пособия и социальная помощь».

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили нашему корреспонденту, что Ширали Агазаде может обратиться в Центр DOST. Если он подаст заявку, указанный платеж будет направлен ему».

«В ходе проверки материального положения Агазаде Ширали Орхан оглы в связи с его заявлением на получение адресной социальной помощи было установлено, что он неверно указал количество членов семьи в заявлении-декларации. В связи с этим было принято решение об отказе в назначении ему адресной помощи. Заявление будет рассмотрено повторно и будет принято соответствующее решение», - сообщили в министерстве.