Отдел спорта 18:45

Сегодня в Баку состоялись первые соревнования чемпионата мира по стрельбе. Китайцы продемонстрировали свое превосходство как индивидуально, так и в команде в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин на 10 метров, которые относятся к олимпийскому типу.

Член сборной Китая Бовен Жанг завоевал золотую медаль в личном зачете, набрав 244,3 балла. Серебряная медаль досталась сербу Дамиру Микечу, набравшему 240,8 балла, а бронза у болгарина Кирила Кирова, набравшего 215,7 балла. Китайцы заняли первое место в командном зачете соревнований и завоевали золотую медаль. В командном зачете сборная Германии завоевала серебряную медаль, а сборная Индии – бронзу.

Бовен Жанг из Китая, завоевавший золотые медали как в командном зачете, так и личном зачете, поделился впечатлениями о своем выступлении на турнире: «Я очень рад, что приехал в Баку. Это очень красивый город. В то же время чемпионат хорошо организован. Мы очень довольны. Мы все сделали все возможное. Мы старались набрать высший балл в командном зачете. Мы достигли этого. Мы сделали все возможное и победили».

27-летний спортсмен также рассказал о своем выступлении в личном зачете. Соперничество с серебряным призером Дамиром Микечем он оценил так: «В таких соревнованиях всегда есть опасность с точки зрения соперника. Самое главное в соревнованиях по стрельбе – это самообладание и концентрация. Поэтому я сосредоточился на себе. Я ни о ком не думал и выиграл». Говоря о получении лицензии на летние Олимпийские игры в Париже, Бовен Жанг сказал: «Конечно, мы очень рады, что получили лицензию. Я очень рад, что смог сделать что-то для своей страны. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо выступить на Олимпийских играх. Помимо личных достижений, я также думаю о команде».