Первые победители и обладатели олимпийских лицензий на чемпионате мира в Баку ФОТО
Сегодня в Баку состоялись первые соревнования чемпионата мира по стрельбе. Китайцы продемонстрировали свое превосходство как индивидуально, так и в команде в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин на 10 метров, которые относятся к олимпийскому типу.
Член сборной Китая Бовен Жанг завоевал золотую медаль в личном зачете, набрав 244,3 балла. Серебряная медаль досталась сербу Дамиру Микечу, набравшему 240,8 балла, а бронза у болгарина Кирила Кирова, набравшего 215,7 балла.
Китайцы заняли первое место в командном зачете соревнований и завоевали золотую медаль. В командном зачете сборная Германии завоевала серебряную медаль, а сборная Индии – бронзу.
Бовен Жанг из Китая, завоевавший золотые медали как в командном зачете, так и личном зачете, поделился впечатлениями о своем выступлении на турнире: «Я очень рад, что приехал в Баку. Это очень красивый город. В то же время чемпионат хорошо организован. Мы очень довольны. Мы все сделали все возможное. Мы старались набрать высший балл в командном зачете. Мы достигли этого. Мы сделали все возможное и победили».
27-летний спортсмен также рассказал о своем выступлении в личном зачете. Соперничество с серебряным призером Дамиром Микечем он оценил так: «В таких соревнованиях всегда есть опасность с точки зрения соперника. Самое главное в соревнованиях по стрельбе – это самообладание и концентрация. Поэтому я сосредоточился на себе. Я ни о ком не думал и выиграл».
Говоря о получении лицензии на летние Олимпийские игры в Париже, Бовен Жанг сказал: «Конечно, мы очень рады, что получили лицензию. Я очень рад, что смог сделать что-то для своей страны. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо выступить на Олимпийских играх. Помимо личных достижений, я также думаю о команде».
Джунхуи Лю, еще один член сборной Китая, не скрывал своего положительного мнения о Бакинском стрелковом центре, где проходит чемпионат мира, и о самих соревнованиях: «Это мой второй визит в Баку. Я уже приезжал в мае на Кубок мира. Я очень доволен Бакинским стрелковым центром и организацией соревнований. Все организовано на высоком уровне. Благодарю всех участников и болельщиков».
Помимо Бовен Жанга, олимпийские лицензии в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин завоевали бронзовый призер Кирил Киров из Болгарии, а также не вошедшие в число медалистов Джейсон Солари (Швейцария) и Робин Вальтер (Германия).