Alibaba в «черном списке» Украины

В список международных спонсоров войны украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло группу китайских компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющую платформой электронной коммерции AliExpress.

Причиной внесения в список послужило продолжение работы AliExpress в России, а также размещение на площадке товаров Дебальцевского завода металлургического машиностроения в оккупированной Донецкой области Украины.

Ранее НАПК внесло в список британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever. Отмечается, что производителя Axe, Domestos, Dove и Lipton внесли в соответствующий список из-за отказа компании уйти с российского рынка.