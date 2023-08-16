Весь цивилизованный мир потрясла новость об отравлении известной российской журналистки Елены Костюченко, автора громких репортажей в «Новой» газете и других известных российских СМИ. В Германии во время токсикологической экспертизы в крови Костюченко обнаружили хлороорганические соединения.

Одновременно с этим стало известно и об отравлении еще одной известной журналистки Ирины Баблоян. Покушение произошло в Тбилиси. Симптомы те же, что и у Костюченко. Эти отравления ложатся в цепочку коварных покушений на Навального, Скрипалей, до этого Литвиненко.

С начала украинской военной кампании в России и за ее пределами зафиксированы загадочные убийства и «самоубийства» 40 российских олигархов, чиновников, бизнесменов, так или иначе подвергавших критике и даже сомнению оккупационную политику своей страны в Украине.

Кто же убивает российских журналистов, чиновников и олигархов?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает известный российский политический аналитик Дмитрий Орешкин.

Дмитрий Орешкин – автор международных телевизионных проектов по СССР для ЮНЕСКО, ВВС, АВС, «Асахи», NHK… Известный аналитик и журналист, в 2001 году по версии Rambler был признан «Человеком года». Один из главных критиков политики Кремля в отношении Украины.