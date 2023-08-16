Акшенер отказалась брататься с «серыми волками»

Пресс-секретарь турецкой Хорошей партии (İYİ Parti) Кюршад Зорлу отклонил призыв лидера проправительственных националистов MHP Девлета Бахчели к созданию общего альянса националистов к грядущим муниципальным выборам, назвав предложение «неудачным».

«Мы приглашаем в нашу партию честных и чистых сердцем людей, любящих Турцию националистов и патриотов, в нашу партию во имя страны и нации», - заявил Зорлу.

Проправительственная партия националистов MHP получила на последних парламентских выборах 10,07% голосов, İYİ Parti - 9,96% голосов.