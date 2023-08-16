Компанию, загрязняющую Ленкоранчай, оштрафовали

Птицефабрика Lebro, принадлежащая OOO «Лерик Бройлер», работающая в селе Пиран Лерикского района, была оштрафована за загрязнение окружающей среды.

Об этом haqqin.az сообщил житель села Тангиван Ленкоранского района Вугар Алиев. По его словам, после публикации соответствующей статьи на нашем сайте Министерство экологии и природных ресурсов начало расследование на месте. Лерикский районный суд по требованию министерства оштрафовал компанию на 12 тысяч манатов.

«Я присутствовал на судебном заседании в качестве одного из заявителей. Там были представлены доказательства, фотоизображения. Сказали, что пришлют нам копию приговора», — сказал Алиев.

Он сообщил, что представители министерства наблюдают за компанией более 10 дней.

«Однако у нас мало уверенности в том, что будут приняты серьезные меры, потому что за последние пару дней вонь никуда не исчезла: особенно она чувствуется по ночам».

В ответ на запрос haqqin.az Государственная служба экологической безопасности заявила, что в компании проведена проверка состояния соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

Сотрудник службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе расследования был выявлен ряд недостатков, связанных с деятельностью ООО, и по ним были приняты меры. В настоящее время материалы анализируются совместно с соответствующими государственными органами, и в зависимости от результатов анализа в отношении компании будут приняты правовые меры.

Однако в министерстве не ответили на вопросы о наложении штрафа на компанию, в том числе в связи с обнаружением фактов загрязнения реки.