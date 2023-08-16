Войны в Украине «можно было избежать в любой момент, можно и сейчас», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Россия на 100% собиралась выполнять минские соглашения, Украина – нет», - заявил он.

На вопрос, когда президент России Владимир Путин сказал ему, что собирается начать войну в Украине, Лукашенко ответил, что узнал об этом «по телевизору», а Путин с ним на данную тему не говорил.

«Единственное, когда за несколько дней, или даже за сутки (до войны), мы с Путиным встречались в его загородной резиденции, он мне дословно сказал «Если не дай Бог, что случится, ты прикрой меня, пожалуйста».

Президент Беларуси добавил, что «Минск не вступит в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу Беларуси, но помогать России будет всегда».

Лукашенко также заявил, что Путин никогда не настаивал, чтобы Беларусь признала Крым и Абхазию.