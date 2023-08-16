Громкие заявления Лукашенко

Говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, переданного Москвой Минску, Лукашенко заявил, что "если против Минска будет акт агрессии, мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания".

"Угроза может быть одна – агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", - заявил он.

Лукашенко заметил, что у Беларуси "кое-что есть" в военном плане. "Удар будет неприемлемый. Мы не соревнуемся с ними – Польша, Литва, Латвия, за ними НАТО стоит. Мы понимаем – силы несоизмеримы. Но мы нанесем для них неприемлемый удар, и они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чем базируется наша концепция безопасности", - сказал белорусский президент.

Он заявил, что "Минск не вступит в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу Беларуси, но помогать России будет всегда": "Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда".

Лукашенко также назвал "полной глупостью" предположения о том, что российское руководство склоняет Минск к участию в войне в Украине:

"Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст. Дополнительно 70 тысяч человек войск (белорусской армии) ничего не дадут, у россиян хватает живой силы и техники".

Говоря о войне в Украине, он выразил мнение, что "США заинтересованы в продолжении войны, поэтому "подкармливают самомнение (президента Украины Владимира) Зеленского".