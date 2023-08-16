Очередная акция «Мобильная приемная» ПО «Азеригаз» на сей раз состоялась в селе Рагимли Геранбойского района.

Заместитель начальника Гянджинского регионального управления по эксплуатации газа Сулейман Гараев встретился с жителями села и выслушал их проблемы, связанные с газоснабжением.

Жители сел Борсунлу, Багчакюрд, Дюргышлаг, а также поселка Верхний Агджакенд, посетившие акцию «Открытый микрофон», рассказали о своих проблемах.

Среди обращений были замена газопровода, снижение начислений по дебиторской задолженности, газификация индивидуального жилого дома и расследование возникшей дебиторской задолженности. Обращение каждого жителя было заслушано отдельно, гражданам были даны необходимые разъяснения.