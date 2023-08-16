Лукашенко пригрозил Украине ядерным оружием

Киев "развязал экономическую войну" против Беларуси и "провоцировал угрозой запуска ракет через границу", заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя события начала войны в Украине в феврале 2022 года.

"Да, с территории Беларуси отдельные (российские) части пересекли границу Украины… Почему?.. Это спросите у (президента Украины Владимира) Зеленского. Я вам хочу рассказать, что было тогда. Мы проводили учения в то время, январе-феврале, обычные плановые учения Беларусь - Россия. Закончились учения – российские войска начали выводить с территории Беларуси.

23 или 24 февраля часть этих войск начала пересекать эту границу… Ко мне претензии не можете предъявить – ни одного белоруса из нашей армии там не было. А вот вы (украинцы) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", - сказал Лукашенко.

"И нам пришлось во время этой операции российской иметь дело с ними (украинскими частями с ракетами). Россияне их уничтожили в первую очередь… Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет – война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", - заявил он.

Лукашенко также сказал, что, если "Киев и Запад перейдут красные линии", Минск "без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений":

"Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие (будет применено). У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения".

Отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться на президентских выборах в 2025 году, Лукашенко ответил, что "пока не принял решение".

"Я не принял никаких решений… Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение - я приму", - заявил он.