Турция предупредила Россию
Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в связи с досмотром сухогруза в Черном море, сообщает администрация президента Турции.
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Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в связи с досмотром сухогруза в Черном море, сообщает администрация президента Турции.
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