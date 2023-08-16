Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если Украина продолжит вести боевые действия, то она может "потерять все свои территории", поэтому Киеву необходимо "идти к миру".

"Надо сделать первый шаг. А первый шаг - это мир, к миру надо идти. Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, а потом обвел указкой территории от западной до восточной Украины.

При этом Лукашенко добавил, что Украина может бороться за свои территории, но "метод надо другой избрать".

По его словам, российского президента Владимира Путина "никто не сможет свергнуть".

Комментируя недавний мятеж наемников ЧВК "Вагнер" в России, Лукашенко заявил, что его итог состоит в том, что больше "этих мятежей в обозримом будущем не будет".

"Последнее время многому научило всех, в том числе и Путина. Это уже не тот человек. Он уже мудрее и хитрее. А если кто-то думает, что мятеж (основателя ЧВК "Вагнер" Евгения) Пригожина Путина ослабил, - чепуха полная. Это наши противники должны знать", - сказал он.

Белорусский президент также посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «остановиться»: "Володя, война идет у тебя в стране. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось, и за это придется отвечать тем, кто в этом виноват, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться.

Надо негативное развитие событий, особенно для Украины, остановить. Вот это единственное, что я ему хочу сегодня сказать".

По словам Лукашенко, "Украина была неспособна вести битву за Киев, когда вокруг находились российские войска, однако Россия не стала штурмовать город из-за потенциально огромного количества жертв":

"У нас с (президентом России Владимиром) Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей".

Потом, не буду говорить о причинах, вы, наверно, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой (президент Украины Владимир) Зеленский там не отражал - у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать".