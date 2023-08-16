Швейцария не будет признавать выданные в Украине и Грузии российские паспорта

Швейцария не будет признавать паспорта, которые РФ выдает на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщает Федеральный совет Швейцарии.

"Лица из оккупированных Россией регионов Украины или сепаратистских регионов Грузии больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией", - говорится в сообщении.