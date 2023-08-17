Похитителей Зейналова надолго упрятали за решетку

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Гусейнов, зная, что его знакомый Халиг Зейналов торгует наркотиками, решил «наказать» мужчину. В апреле 2021 года Зейналова похитили, привезли в дом в поселке Говсаны и связали. За освобождение мужчины Гусейнов и подельники потребовали 5 тысяч манатов у знакомой Зейналова Арзу Исмаиловой (также проходит потерпевшей по уголовному делу). Перепуганная Исмаилова согласилась выплачивать преступникам по 500 манатов ежемесячно.

В суде Вагиф Гусейнов виновным в предъявленных обвинениях себя не признал. Он заявил, что поступил так с Зейналовым, потому что тот угрожал его знакомой по имени Гонча. Кроме того, потерпевший продавал наркотики несовершеннолетним. Никаких денег Гусейнов, по его словам, ни у кого не требовал. С аналогичными показаниями выступили и его подельники.

Потерпевший Халик Зейналов это отрицал. Он заявил, что действительно знал Гончу и даже находился в ее компании в момент похищения, однако никому не угрожал и не продавал наркотиков.

На предварительном следствии потерпевший говорил, что пробыл в плену три дня: за освобождение с него требовали 5 тысяч манатов и всячески мучали. Позже преступники поняли, что от Зейналова ничего не добиться, и дали ему партию наркотиков, которые он должен был продать, а также мобильный телефон. Мужчина сразу выбросил телефон и скрылся у своих родственников в Агдамском районе. Зейналову начали угрожать через соцсети. Позже знакомый мужчины по имени Мамед посоветовал ему обратиться в полицию. Зейналов так и сделал.

Еще одна потерпевшая по уголовному делу - Арзу Исмаилова (в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков — ред.) заявила, что ей никто не угрожал.

Решением суда Эльхан Велиев и Али Хангелдиев были осуждены на 8 с половиной лет, а Вагиф Гусейнов – на 9 лет лишения свободы.