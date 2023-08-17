Адриан Муту: «Нефтчи» выиграл у «Бешикташа» два тайма из четырех. В Стамбуле мы не были туристами»

«Первые 55 минут моя команда играла хорошо, - говорит румынский специалист. - Мы выбыли из Лиги конференций, но мы боролись за свои цвета. Показали, что можем играть на победу.

Мы хотим создать команду с характером. Даже если у тебя мало шансов, нужно уважать цвета своего клуба. Сегодня мы не выиграли, но если брать четыре тайма с «Бешикташем», можем сказать, что два из них мы выиграли.

Не стоит забывать, что Гара Гараев не мог играть за нас в еврокубках. Эдди Исрафилов и Омар Булудов травмированы. С теми резервами, которые есть у нас, мы сегодня боролись до конца. Старались верно распределить наши силы. Если посмотрите на скамейку «Бешикташа», то у них 12 игроков могли выйти на поле, а у нас 5. Есть футболисты, которые поздно к нам присоединились. Тем не менее мы показали, что не приехали в Стамбул туристами.

Футболисты потратили много энергии. Сейчас им нужно восстановить силы и настроиться на игры чемпионата.

Давление на команду из-за того, что под моим руководством мы выиграли только одну игру из шести? Давление должно быть не на игроков, а на меня. Футболисты не виноваты в том, что они не прошли этим летом нормальные сборы.

Я реалист. Мне понравилось, что команда проявила характер. После 60-й минуты подустали, но это нормально. Со временем будет лучше».