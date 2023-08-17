Грузия не даст армянам продавать автомобили в Россию

Грузия с начала августа запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей западного производства, сообщают зарубежные СМИ.

Запрет коснулся и транзита из Армении, на который приходится значительная доля поставок иномарок в Россию.

За полгода из Грузии в Россию перевезли почти 4 тысячи машин стоимостью более 50 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем годом ранее.