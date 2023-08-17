Мятежники в Нигере готовятся к вторжению

Захвативший власть в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) принял меры по размещению войск на границе с Нигерией и Бенином для отражения возможной интервенции со стороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает малийское издание Mali Actu.

Издание сообщает о круглосуточном движении нигерских войск в городе Гая (регион Досо) - самой южной точке страны на границе с Нигерией и Бенином. Армейские подразделения, согласно публикации, также размещены в департаменте Бирни-Н'Конни в регионе Тахуа.

"Обстановка в районах дислокации войск остается спокойной, население занимается повседневными делами", - пишет издание.

В четверг в Гане прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен всеми доступными средствами.