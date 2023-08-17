США разрешили поставить Украине F-16

Власти США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов, передает в четверг агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

Согласно его данным, Вашингтон дал двум европейским странам официальные заверения в том, что США ускорят формальное одобрение всех необходимых запросов на отправку Киеву этих самолетов, когда украинские пилоты завершат соответствующее обучение.