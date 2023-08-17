Чечня продолжает удивлять

Первый замглавы комитета Госдумы России по безопасности Адам Делимханов прокомментировал информацию, что сын главы Чечни Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который поджег Коран в Волгограде.

"Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания", - сказал Делимханов.

Вчера Никита Журавель сообщил уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой, что его избил в изоляторе Адам Кадыров. Омбудсмен обратилась к своему чеченскому коллеге Мансуру Солтаеву и попросила его начать проверку.

19-летний Никита Журавель был задержан и доставлен в Чечню после того, как поджег Коран возле соборной мечети в Волгограде.