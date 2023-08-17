Юлия Медведева, специально для haqqin.az 03:06

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Минобороны России заключило контракт на поставку колесной гаубицы «Мальва», разработанной 50 лет назад. Отставание российских систем артиллерийского огня от современных требований выявилась сразу, как только ВСУ начали получать в больших количествах американские HIMARS и французские CAESAR.

Информация об этом дошла до российского президента, итогом чему стало выражение недовольства первого лица своему давнему другу, главе флагмана ВПК России, «Ростеха», Сергею Чемезову. Тот задачу понял, прошел всего год – и на вооружении армии сейчас начнут поступать колесные гаубицы «Мальва». С дальностью выстрела аж 24-28 километров. Естественно, российская Z-общественность тут же заявила, что «аналогов нет», что артиллерийский комплекс «Мальва» является образцом передового вооружения. «Вот только», - скромно заявили они после выдачи традиционных восторгов, - «дальности стрельбы бы ей добавить. Километров так на 10. Если можно». Образец-то «Мальва», конечно, образец, но вот по дальности стрельбы проигрывает всему, что известно. Аналогичная американская M109 «Паладин» стреляет на 30–45 км, шведская Archer — на 30–40 км. Французская 155-мм САУ CAESAR забрасывает снаряд на 40 км, словацкая САУ Zuzana 2 — на 41 км, немецкие самоходки PzH 2000 — на 36–47 км. Даже сербская САУ «Нора Б-52» имеет дальность под 40 км. Дальность же удара Himars в разных вариациях снаряда составляет от 45 до 300 км.

Да что там говорить, если те же 170-мм северокорейские «Коксаны», впервые представленные еще в 1985 году, закидывают снаряд на дальность от 40 до 70 километров. И вся «уникальность» «Мальвы» заключается в том, что ствол взяли от гусеничной советской САУ «Мста», и установили ее на колесную базу БАЗ-6610 (колеса 8х8). Вот и российский секрет создания «аналогов нет». Но ведь современная система артиллерийского огня – это не только пушка и колеса. Это еще и связь со спутником, контрбатарейные системы типа американских AN/TPQ-36 и многое другое, в чем Россия отстала на десятилетия. И при нынешнем состоянии российского военно-промышленного комплекса, управляемого «эффективными менеджерами» типа Чемезова, сократить это отставание не сможет никогда, даже в единичных экземплярах. В качестве примера: «Ростех» еще два десятилетия назад в ответ на французский CAESAR пообещал создание САУ «Коалиция-СВ». И что? Да ничего, испытания ведутся до сих пор, в войсках ее так и не появилось. Советская техника, разумеется, создавалась с большим запасом прочности и возможностями для углубленной модернизации. Но при всех ее достоинствах, это техника для прошлой войны и для другого, уже ушедшего в прошлое, технологического уклада. Ее время ушло, а модернизировать ее – просто терять время. Такова цена всех этих российских «аналогов нет» и «71% новейшей техники в армии», о которых российская пропаганда кричит из каждого утюга.