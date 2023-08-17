Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:25

Министерство финансов США включило в санкционный список за связи с Северной Кореей три компании из России, Казахстана и Словакии. В официальном заявлении американского Минфина указано, что упомянутые компании помогали в сделке по поставкам в Россию оружия из Северной Кореи. В список вошли ООО «Верус» (Россия), «Defense Engineering» (Казахстан) и «Versor» (Словакия). Примечательно, что владельцем всех трех компаний является бизнесмен из Словакии по имени Ашот Мкртычев. Согласно заявлению американского Министерства финансов, он использовал свои компании для поставки в Россию из Северной Кореи более 20 видов вооружений, грубо нарушив тем самым санкции, введенные США в отношении Пхеньяна.

«В ходе переговоров с КНДР и российскими официальными лицами, Мкртычев организовал схему передачи в Россию более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на ряд товаров для КНДР, включая сырье и товары, - указывается, в частности, в заявлении ведомства Джанет Йеллен. - Мкртычев который является президентом Versor, основателем и владельцем «Верус», а также единственным директором Defense Engineering, координировал свои действия с северокорейскими чиновниками по закупкам и использовал Versor для ведения переговоров с компаниями за рубежом». В заявлении также указано, что Ашот Мкртычев родился в Азербайджане и в настоящее время является гражданином Словакии. Соединенные Штаты включили его в санкционный список еще в марте 2023 года. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США, заявил, что Соединенные Штаты продолжат разоблачать незаконные сети, поставляющие оружие из КНДР в Россию. Между тем, 17 августа Министерство национальной экономики Казахстана официально заявило, что деятельность компании «Defense Engineering» («Оборонное машиностроение») была приостановлена еще 14 февраля 2021 года, а посему ее включение в санкционный список США носит «чисто технический характер».