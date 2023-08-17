США ввели санкции против компаний Ашота Мкртычева, родившегося в Азербайджане автомат до Кореи доведет
Министерство финансов США включило в санкционный список за связи с Северной Кореей три компании из России, Казахстана и Словакии. В официальном заявлении американского Минфина указано, что упомянутые компании помогали в сделке по поставкам в Россию оружия из Северной Кореи.
В список вошли ООО «Верус» (Россия), «Defense Engineering» (Казахстан) и «Versor» (Словакия). Примечательно, что владельцем всех трех компаний является бизнесмен из Словакии по имени Ашот Мкртычев. Согласно заявлению американского Министерства финансов, он использовал свои компании для поставки в Россию из Северной Кореи более 20 видов вооружений, грубо нарушив тем самым санкции, введенные США в отношении Пхеньяна.
«В ходе переговоров с КНДР и российскими официальными лицами, Мкртычев организовал схему передачи в Россию более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на ряд товаров для КНДР, включая сырье и товары, - указывается, в частности, в заявлении ведомства Джанет Йеллен. - Мкртычев который является президентом Versor, основателем и владельцем «Верус», а также единственным директором Defense Engineering, координировал свои действия с северокорейскими чиновниками по закупкам и использовал Versor для ведения переговоров с компаниями за рубежом».
В заявлении также указано, что Ашот Мкртычев родился в Азербайджане и в настоящее время является гражданином Словакии. Соединенные Штаты включили его в санкционный список еще в марте 2023 года.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США, заявил, что Соединенные Штаты продолжат разоблачать незаконные сети, поставляющие оружие из КНДР в Россию.
Между тем, 17 августа Министерство национальной экономики Казахстана официально заявило, что деятельность компании «Defense Engineering» («Оборонное машиностроение») была приостановлена еще 14 февраля 2021 года, а посему ее включение в санкционный список США носит «чисто технический характер».
«По информации Министерства промышленности и инфраструктуры Казахстана, указанная компания не получала лицензию на перевозку грузов, - указывается в заявлении. - Мы полагаем, что название этой компании попало в санкционный список в связи с наложенными на нее санкциями».
При этом, представитель Министерства промышленности и инфраструктуры добавил, что Ашот Мкртычев не является резидентом Казахстана. Словацкий бизнесмен покинул страну 7 марта 2020 года и больше в нее не въезжал.
«Мы на связи и в постоянном контакте с нашими западными партнерами, - говорится в заявлении Министерства промышленности и инфраструктуры Казахстана. - Что же касается компании «Defense Engineering», то в отношении нее будут приняты соответствующие меры».