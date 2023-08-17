Пенсионная политика в Азербайджане – дело тонкое наш комментарий
«Адресная направленность социальных реформ, реализуемых в последние годы в Азербайджане, сосредоточена на вопросах более глубокого обеспечения интересов пенсионеров, устойчивом росте объема пенсий, а также на внедрении гуманных подходов и доступности самой системы пенсионного обеспечения» - сказали haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
По словам представителей Министерства, только за последние пять лет рост минимальной среднемесячной пенсии в стране увеличился в 2,5 раза и в 2,1 раза возросла среднемесячная пенсия, сумма которой увеличилась за шесть месяцев 2023 года на 18 процентов, достигнув 433 манатов.
В свою очередь, сумма среднемесячной пенсии по возрасту возросла на 17 процентов, составив 466 манатов.
Стабильность процесса реализации реформ, в ходе которых только за последние годы был зафиксирован двойной рост, дает все основания предполагать, что и ближайшие пять лет будут отмечены в Азербайджане более высокими показателями роста среднемесячной пенсии.
В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что только за последний год расходы государства по пенсионным выплатам возросли почти на 1 миллиард манатов, а за первую половину 2023 года на пенсионные выплаты были направлены 2 миллиарда 843 миллионов манатов (рост на 16 процентов или 402 миллиона манатов).
Параллельно с этим были осуществлены позитивные шаги, направленные на повышение доступности пенсионного обеспечения и дальнейшее расширение числа граждан, имеющих в соответствии с основами гуманистических подходов право на досрочную пенсию.
Наглядным примером является автоматическое предоставление с начала 2019 года права на пенсию лицам, достигшим трудового пенсионного возраста и имеющим на индивидуальном счету минимальные пенсионные накопления. Более 50 добавлений и изменений, внесенных Министерством в 2022 году, позволили расширить социальные категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию. Помимо этого, в перечень рабочих сфер, дающих право на трудовую пенсию по возрасту, дополнительно внесены 59 новых профессий и производственных позиций.
Хотя в соответствии с законом Азербайджанской Республики пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, а для женщин - 63,5 года, существует достаточно много социальных категорий, в частности, военнослужащие и приравненные к ним лица, женщины, имеющие пятерых и более детей или ребенка с установленной инвалидностью, лица с ранним правом на пенсию в связи с работой в тяжелых или вредных условиях и т.д., представители которых имеют право на досрочную пенсию. Таким образом, в реальности при назначении пенсии возрастной предел обозначается ниже нормативного ценза, указанного в законе.
Например, при назначении пенсии в первой половине 2023 года средний возрастной ценз для мужчин составил 62,8 года, то есть, на 2,2 года ниже нормативного возраста, а для женщин - 62,5 года (минус один год, предусмотренный законом).
С другой стороны, за исключением пенсии по возрасту, по двум другим видам пенсионного обеспечения – инвалидности и потере главы семьи – возрастной ценз, как таковой, отсутствует. То есть, время, когда тому или иному гражданину устанавливают инвалидность, по умолчанию считается пенсионным возрастом. Также на пенсию могут рассчитывать несовершеннолетние члены семьи, потерявшей своего кормильца.
Отметим также, что в связи с улучшением в стране социальных условий жизни, развитием системы здравоохранения в соответствии с международными стандартами, а также прогрессом науки и технологий, ожидаемая средняя продолжительность жизни граждан Азербайджана устойчиво растет, что, в частности, заметно и на пенсионном обеспечении.
Ожидаемая в соответствии с законодательством протяженность пенсионных выплат установлена в 12 лет (144 месяца). Но уже сегодня 57,6 процента или более 601 тысячи граждан Азербайджана получают пенсии на протяжение более 12 лет, и этот процесс идет по восходящей.