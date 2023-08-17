Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:39

«Адресная направленность социальных реформ, реализуемых в последние годы в Азербайджане, сосредоточена на вопросах более глубокого обеспечения интересов пенсионеров, устойчивом росте объема пенсий, а также на внедрении гуманных подходов и доступности самой системы пенсионного обеспечения» - сказали haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. По словам представителей Министерства, только за последние пять лет рост минимальной среднемесячной пенсии в стране увеличился в 2,5 раза и в 2,1 раза возросла среднемесячная пенсия, сумма которой увеличилась за шесть месяцев 2023 года на 18 процентов, достигнув 433 манатов.

В свою очередь, сумма среднемесячной пенсии по возрасту возросла на 17 процентов, составив 466 манатов. Стабильность процесса реализации реформ, в ходе которых только за последние годы был зафиксирован двойной рост, дает все основания предполагать, что и ближайшие пять лет будут отмечены в Азербайджане более высокими показателями роста среднемесячной пенсии. В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что только за последний год расходы государства по пенсионным выплатам возросли почти на 1 миллиард манатов, а за первую половину 2023 года на пенсионные выплаты были направлены 2 миллиарда 843 миллионов манатов (рост на 16 процентов или 402 миллиона манатов). Параллельно с этим были осуществлены позитивные шаги, направленные на повышение доступности пенсионного обеспечения и дальнейшее расширение числа граждан, имеющих в соответствии с основами гуманистических подходов право на досрочную пенсию.