Леонид Швец, автор haqqin.az 04:00

Заявление Стиана Йенссена, директор Офиса генерального секретаря НАТО, о том, что существует вариант развития событий, когда Украине, чтобы стать членом альянса, придется согласиться на территориальные уступки России, просуществовало во всей своей скандальной резонансности недолго. Уже на следующее утро виновник скандала дезавуировал свое высказывание, сообщив, что оно было ошибкой. "Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - покаялся он норвежскому ежедневному изданию Verdens Gang (VG), которое накануне опубликовало заявление, вызвавшее бурю.

Дискуссия действительно была в рамках Арендальской недели – ежегодного форума в норвежском городе Арендал, на котором политики, гражданские активисты, предприниматели и простые граждане обсуждают актуальные вопросы. В этот раз, по понятным причинам, среди тем была и российско-украинская война. На панельных дебатах Йенсен и произнес те слова, о которых потом пожалел. Буквально это прозвучало так. Журналист VG спросил его, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО. Йенссен, правая рука генсека альянса Йенса Столтенберга, стал рассказывать, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территории при обсуждении поднимаются: «Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением». Этого хватило, чтобы в прессе замелькал «план Йенссена». Естественно, даже смутный намек на то, что в НАТО могут отказаться от многократно заявленной, в том числе в документах последнего, Вильнюсского саммита альянса, приверженности принципу территориальной целостности Украины, вызвал острую реакцию – прежде всего в Украине, где очень не любят, когда кто-то готов раздавать ее территорию.

Откликнулись и в России. Дмитрий Медведев в своей фирменной манере городского сумасшедшего написал: «А что? Идея интересная. Вопрос лишь в том, что все якобы их территории очень спорны. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну, а столицу им придется перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом». Поддержка с этой стороны вряд ли обрадовала Стиана Йенссена. Его непосредственный начальник Йенс Столтенберг в который раз повторил, что «украинцы определяют условия мира, роль НАТО заключается в поддержке украинцев». Так что никакого «плана Йенссена» нет и быть не может. Если же попытаться выжать из этой истории рациональное зерно, выйдет следующее.

Глава Офиса Генсека НАТО прав, когда говорит, что тема возможных территориальных уступок озвучивается некоторыми сторонами, которые заявляют о своих миротворческих интенциях. Установка на мир прежде всего таким образом расставляет приоритеты, что сохранение территориальной целостности Украины выходит вторичным по отношению к главной цели – прекращению огня. Такой подход проглядывал в позиции Китая, пока его представитель не принял участия в международной консультативной встрече в Джидде, где все стороны согласились, что без восстановления территориальной целостности мир получить будет нельзя. Оставить захваченные земли России – это не компромисс, это капитуляция перед агрессором и поощрение к новым захватам. Разговоры об уступках шли с самого начала войны, и тогда они диктовались очевидным преимуществом России: дескать, уступите хоть что-то, иначе хуже будет. Сейчас природа этих разговоров принципиально другая. На фронте уже много месяцев идут ожесточенные бои без какого-то впечатляющего продвижения сторон. Это дает основания некоторым заявлять о военном тупике, выход из которого возможен якобы только через немедленное перемирие, что означает закрепление захваченных территорий за Россией.