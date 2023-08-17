Новая атака украинских беспилотников на Россию

Поздним вечером в четверг над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа, заявило российское минобороны. Об этом же сообщили и региональные власти.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Пострадавших и разрушений, по информации российских военных нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавляет, что инцидент имел в Шебекинском городском округе.

«Сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал Гладков в своем телеграм-канале.