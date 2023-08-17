Трамп дал задний

Дональд Трамп отменил намеченную на 21 августа пресс-конференцию, на которой первоначально планировал представить доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году в ответ на новую серию выдвинутых в его адрес обвинений.



Политик написал в своей социальной сети Truth Social, что "вместо того, чтобы публиковать в понедельник доклад о фальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года в Джорджии", его адвокаты решили представить доказательства "в виде официальных юридических документов", чтобы добиться отклонения обвинений в адрес бывшего американского лидера. "В связи с этим пресс-конференция более не требуется", — пояснил фаворит Республиканской партии.