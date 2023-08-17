Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что, по предварительной информации, значимых разрушений и пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Его обломки упали в районе «Экспоцентра».

В российском оборонном ведомстве также сообщили о поражении БПЛА, пытавшегося этой ночью атаковать объекты в Москве.

По информации Минобороны РФ, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО около 4 утра по московскому времени.

«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

По информации московских экстренных служб, в результате падения беспилотника зафиксированы разрушения в одном из павильонов «Экспоцентра» в центре Москвы.

«Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения - около 30 кв. метров», - цитируют российские СМИ представителя экстренных служб Москвы.

Воздушное пространство в районе аэропорта «Внуково», расположенного на юго-западе российской столицы, было закрыто для движения самолетов. Спустя некоторое время небо над московскими аэропортами открыли.

ТАСС опубликовало первые фотографии с мета падения беспилотника.