Началось первое переселение жителей в город Физули. На начальном этапе организовано возвращение 23 семей в родной город.

В пятницу, 18 августа, группа переселяющихся граждан Азербайджана отправилась в Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку.

Зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов отметил, что всего в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы на постоянное жительство уже переселено около 400 семей бывших вынужденных переселенцев, то есть около 2 000 человек. «До конца текущего года планируется расселить на родных землях 2 тысячи семей бывших вынужденных переселенцев, то есть еще около 10 тысяч человек», - сказал Гусейнов.

5 августа Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся в Физули в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи 51 из них была обеспечена двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

Эти семьи временно проживали в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.