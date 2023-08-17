Вопреки угрозам России: Вышедшее из Одессы судно достигло Стамбула

Это первое судно, покинувшее украинский порт после выхода России из зерновой сделки в середине июля. Контейнеровоз ходит под флагом Гонконга, он находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года. По данным Киева, на нем более 30 тыс. тонн груза.

Контейнеровоз Joseph Schulte, вышедший из порта Одессы, достиг Босфора и стал в порту Стамбула, следует из данных сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения судов.

Собственный морской маршрут в сторону Босфора Украина предложила в обращении к Международной морской ассоциации (IMO), которая признает право Украины на свободное торговое судоходство, поясняли в Министерстве инфраструктуры этого государства. Ведомство также уточнило, что коридоры будут использоваться в первую очередь для выхода судов, которые пребывали в портах Украины до начала полномасштабных боев.

После выхода из зерновой сделки Москва пригрозила, что будет считать все идущие в порты Украины суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.

По сведениям The Wall Street Journal, американская сторона вместе с Украиной, Турцией и другими странами прорабатывают альтернативный маршрут экспорта украинского зерна без участия Москвы.