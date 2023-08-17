Россияне за прошедшие сутки пытались восстановить утраченные позиции в районенаселенных пунктов Урожайное и Новодаровка, однако успеха не имели, сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Также россияне вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлениии, на Лиманском направлении, на Бахмутском, Авдеевском направлениях, утверждает Генштаб ВСУ.

Как информирует Генштаб, по всей линии фронта за прошедшие сутки произошло в общей сложности 33 боевых столкновения.