Спецпредставитель Евросоюза после Баку прибыл в Ереван

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар встретился в Ереване с главой мониторинговой миссии ЕС в Армении Маркусом Риттером. Об этом сообщается на странице мониторинговой миссии ЕС в Армении в соцсети X (ранее Twitter).

Во встрече также приняла участие глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.

«Они обменялись мнениями и информацией об усилиях ЕС по региональному развитию и поддержке мирного процесса в регионе», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 16 августа, в Баку состоялась встреча Клаара с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Евросоюз, а также о текущей региональной ситуации.