Зейналова предотвратила армянскую провокацию и... предстала перед судом

Мэри Джобанян, которая в числе других представителей армянского лобби накануне совершила провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН, пожаловалась на уроженку Азербайджана Алуду Зейналову, участвовавшую в демонстрации. М. Джобанян обвинила А. Зейналову в нанесении первой телесных повреждений третьей степени. А. Зейналова была задержана полицией Нью-Йорка.

Report сообщает, что сегодня А. Зейналова предстанет перед судьей в Уголовном суде округа Нью-Йорк. По словам выходца из Южного Азербайджана Доран Хое Аббаси, назначенного адвокатом задержанной, она будет отпущена на свободу, однако процесс в связи с жалобой будет продолжен.

В посольстве Азербайджана в США сообщили Report, что дипмиссия внимательно следит за событиями, предприняты и будут предприниматься все необходимые шаги для защиты прав А.Зейналовой.

Напомним, накануне азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН в знак протеста против утверждений Армении о том, что Азербайджан создал «гуманитарный кризис», перекрыв Лачинскую дорогу.

Группа армян попыталась сорвать акцию протеста и совершила провокацию против наших соотечественников. Стремление армян сорвать азербайджанские флаги было встречено протестом со стороны азербайджанцев. После того как армяне попытались порвать азербайджанский флаг, возникло противостояние. Две уроженки Азербайджана, Алуда Зейналова и глава Американо-азербайджанского женского общества Мунаввар Вахабова, были доставлены в отделение полиции для дачи показаний по поводу случившегося.

М. Вахабова была отпущена после допроса в полиции. Сулян Джобанян, совершивший провокацию против наших соотечественников и задержанный на месте происшествия, после допроса в полиции был отпущен.