Икрам Нур, автор haqqin. az 10:32

Вчера, 17 августа, состоялась первая за семь лет поездка министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана в Саудовскую Аравию. В ходе визита состоялась его встреча с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом. Как водится в таких случаях, после разрыва дипломатических отношений с 2016 года формальный глава иранской дипломатии прилетел в Королевство с широкой улыбкой, распростертыми объятиями и преисполненный оптимизма, который, впрочем, быстро исчез, столкнувшись с весьма сдержанным приемом, ему здесь оказанным. Он-то ехал к саудитам прорыв совершать, но они, как выясняется, ни к чему подобному готовы не были, а потому отказывались понимать энтузиазм, который из Абдоллахиана просто сочился. Что, кстати, можно прекрасно увидеть, если сравнить официальные пресс-релизы, выпущенные сторонами по итогам переговоров.

Вот что предлагал глава иранского МИД: Иран будет продвигать договоренности с Саудовской Аравией в области региональной безопасности и экономики; Иран и Саудовская Аравия проведут товарищеские футбольные матчи; Тегеран предлагает Саудовской Аравии провести диалог с участием всех стран региона; Иран и Саудовская Аравия создадут совместные технический и специализированный комитеты двух стран. А вот о чем говорил Фейсал бин Фархан: Саудовская Аравия ожидает в ближайшее время визита президента Ирана Ибрагима Раиси; Эр-Рияд намерен актуализировать соглашения с Тегераном, которые действовали до разрыва дипломатических отношений между странами в 2016 году. Причем важно понимать, что и до 2016 года двусторонние отношения между Эр-Риядом и Тегераном были явно не на пике, если не сказать жестче. Держались они буквально на волоске из-за массы противоречий между двумя странами, которые никуда не исчезли и после соглашения в марте нынешнего года, подписанного при посредничестве Пекина. В Эр-Рияде не слишком довольны сделкой с Тегераном, и это недовольство сквозит у саудитов буквально во всем. Ожидали они гораздо большего, но, прежде всего, сильно поторопились, не проработав документ до конца. Правда, урок из этого извлечен, сейчас, при подготовке соглашения о нормализации с Израилем, саудиты действуют более методично и осмотрительно.

Но самое главное в этой истории даже не отношение саудитов к подписанному с Тегераном соглашению, а отношение самого Тегерана к нему. Конечно, с учетом положения Ирана в международном сообществе и его достаточно токсичной репутации, для него любой подписанный дипломатический документ – большая радость и свет в окошке, дающий ему основания громко кричать о дипломатических победах. Но совершенно непонятно, почему в Тегеране решили, что подписанные соглашения дают ему право выступать со всевозможными инициативами. Точнее, даже не так, поскольку любой документ уже основание для той или иной инициативы – но тут вопрос в том, почему иранское руководство считает, что его инициативы будут приняты? Потому что есть какая-то бумага? Так в случае с саудитами в этом соглашении ничего иного не говорится, кроме того, что стороны намерены возобновить деятельность посольств.