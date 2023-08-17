Пожар в сложной гористой местности вблизи поселка Медресе Шемахинского района полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС.

Отметим, что работы по пожаротушению проводились в сложных условиях, в основном с использованием ручного труда. Во время пожара огонь охватил примерно 7 гектаров площади, главным образом, сухую траву и кустарники.

В тушении пожара принимали участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.