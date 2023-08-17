Глава «Кудс» упрашивает иракских ополченцев не атаковать США

Генерал Эсмаил Каани, командующий иранскими силами «Кудс», тайно посетил Ирак во вторник, 15 августа, и обсудил события в области безопасности и политические процессы с несколькими иракскими политиками и лидерами ополчения, сообщает The New Arab.

Целью визита Каани является обсуждение недавнего соглашения между иракским правительством и США, разногласий между иракскими ополченцами и иракским правительством и необходимости деэскалации конфликтов.

«Каани призвал лидеров проиранских групп в Ираке прекратить все военные операции против США и сил глобальной коалиции в настоящее время», — сообщил источник агентству.

Источник также сообщил, что еще одной темой визита Каани является вопрос об иранских курдских оппозиционных партиях, базирующихся в северном иракском Курдистане, и необходимость того, чтобы иракское правительство выполнило ультиматум Ирана о разоружении этих партий.

Иран обвиняет иранские курдские партии в «связях» с Израилем и проникновении с границ Ирака с целью дестабилизации его национальной безопасности.

Курдские группировки, в свою очередь, решительно отрицают эти обвинения, заявляя, что их деятельность носит в основном «мирный характер».

Это четвертый визит Каани в Багдад после формирования кабинета Мохаммеда Шиа ас-Судани коалицией проиранских партий и ополченцев в октябре 2022 года.

Иранские силы «Кудс» являются подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое действует за рубежом, и оба находятся под санкциями США.