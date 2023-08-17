Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя, как пишет The Washington Post, такой прогноз делает разведсообщество США.

«Мрачная оценка основана на суровом мастерстве России в защите», — пишет издание и добавляет, что в обороне РФ «превзошла все ожидания».

Мелитополь считается «воротами в Крым» из-за того, что является ключевым транспортным узлом сухопутного коридора на полуостров.

Издание также пишет, что недавно Киев направил на фронт дополнительные резервы, включая танки «Челленджер» и БМП «Страйкер», но еще не сумел прорвать главную линию обороны РФ.

Эксперты, опрошенные WP, пока ставят под сомнение взятие не только Мелитополя, но и Токмака. При этом со стороны властей США идут рекомендации Киеву сосредоточить все силы на одном участке и там совершить прорыв. Но Украина «выбрала другую стратегию» более мелкомасштабных штурмов на разных участках.

Представители Пентагона сообщили изданию, что не исключают продолжения контрнаступления ВСУ и зимой, «в нарушение исторических примеров».

«Но Москва может преуспеть и в зимних боевых действиях. Известно, что русские могут сражаться в холодную погоду», — заявил военный чиновник.

Прогнозы разведки, с которыми ознакомили конгрессменов на закрытых встречах «уже вызвали обмен обвинений».

Некоторые республиканцы заявляют, что теперь нет смысла выделять Украине запрошенные Байденом 20,6 миллиардов долларов. Другие конгрессмены из обеих партий критикуют Белый дом за то, что тот ранее не направил более мощных вооружений.