Объявление Минкультуры Азербайджана

Согласно «Правилам приема на работу Министерством культуры Азербайджанской Республики директоров, заместителей директоров и преподавателей детских школ и центров музыки, искусства, живописи, мугама, ашугского исполнения», утвержденным приказом Министерства культуры Азербайджана № 3-24/3-1-ф-63/2023 от 4 апреля 2023 года, проводится набор директоров, заместителей директоров и преподавателей в школы и центры на конкурсной основе.

Министерство культуры Азербайджана начинает регистрацию на этап собеседования конкурса по приему на работу директоров, заместителей директоров и преподавателей детских школ и центров музыки, искусства, живописи, мугама, ашугского исполнения.

16 июля 2023 года совместно с Государственным экзаменационным центром Азербайджана был проведен тестовый экзамен для приема на работу директоров, заместителей директоров и преподавателей детских школ и центров музыки, искусства, рисования, мугама, ашугского исполнения.

В этапе собеседования конкурса могут принять участие кандидаты, набравшие в тестировании по приему на работу директоров и заместителей директоров 50 баллов на должность директора (70 баллов для школ Баку, 60 баллов для школ Сумгаита и Гянджи, Апшеронского района), 45 баллов на должность заместителя директора (63 балла для школ Баку, Сумгаита и Гянджи, для школ Апшеронского района 54 балла);

в тестировании по приему на работу преподавателей 35 баллов (49 баллов для школ Баку, 42 балла для Сумгаита и Гянджи, Апшеронского района); по специальностям струнные инструменты (виолончель и контрабас), классические и народные духовые инструменты, хореография 30 баллов (для школ Баку 44 балла, для школ Сумгаита и Гянджи, Апшеронского района 37 баллов).

Регистрация на этап собеседования и выбор вакансий будет проводиться с 18 августа 2023 года с 09:00 по 25 августа до 17:00 по следующим ссылкам https://bit.ly/3QZZ00b (для должностей директора и заместителя директора) и http://bit.ly/45aSEiI (для преподавателей).

Примечание: Результаты кандидатов, принявших участие в тестовом экзаменационном этапе конкурса по приему на работу педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, рисования, мугама, ашугского исполнения при Министерстве культуры в 2022 году (набранные баллы), остаются действительными в течение 2 (двух) лет (2022 и 2023 годы). В связи с этим кандидаты, набравшие минимальный требуемый балл по тесту в 2022 году, могут зарегистрироваться непосредственно на этапе собеседования и выбрать вакансию.