Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Таджикистана и пригласил Рахмона посетить с государственным визитом Азербайджан.

Глава государства отметил важность сотрудничества между регионами Азербайджана и Таджикистана и налаживания прямых связей между городами.

*** 12:40

Как уже сообщалось, в пятницу, 18 августа, президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Айялы. Глава азербайджанского государства побеседовал с послом.

Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Колумбией находятся на хорошем уровне, посол сказал, что механизм политических консультаций между МИД двух стран успешно развивается. Было подчеркнуто, что колумбийские специалисты работают в Азербайджане в сфере разминирования. Луис Фернандо Куартас Айяла отметил большой потенциал для дальнейшего расширения отношений между двумя странами в сфере туризма.

Посол сообщил, что участвовал в поездке представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Агдам, ознакомился с проводимыми там восстановительными и строительными работами.

Подчеркнув, что политические связи между Азербайджаном и Колумбией вызывают удовлетворение, глава государства отметил эффективное сотрудничество и постоянную поддержку двумя странами друг друга в рамках ООН, Движения неприсоединения. Президент Ильхам Алиев указал на наличие больших возможностей для расширения торгово-экономических связей, подчеркнул важность углубления связей в сфере культуры.