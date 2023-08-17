Китай призывает к мирным переговорам: поставки оружия затягивают войну в Украине

Поставки оружия Украине затягивают войну. Такое мнение высказал заместитель постпреда Китая Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН по этому вопросу, призвав к мирным переговорам.

«Китай не раз заявлял о своей позиции, выражая озабоченность и беспокойство по поводу серьезных последствий непрерывных поставок оружия на поле боя. Побочное воздействие этого продолжает усиливаться, в результате надежда на прекращение огня становится еще более призрачной», - приводит слова китайского дипломата Xinhua.

Гэн Шуан заявил, что Пекин продолжает продвигать свой «мирный план» по Украине.